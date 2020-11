Karl-Gerhard Lille: USA võimalik soojem hingus ei päästa kaubandust tülidest

USA ja ELi vahel on palju erimeelsusi põllumajanduse, digimaksu, andmekaitse, WTO reformi, Iraani sanktsioonide ja paljudel muudel kaubandusega haakuvatel teemadel. Foto: Imago-images/Scanpix

Euroopas valitseb arusaam, et ehkki suhted USAga on keerulised ja konfliktsed, hakatakse uue presidendi ametiajal mõistma, et fundamentaalseid erinevusi on märksa vähem kui ühishuve, kirjutab välisministeeriumi kaubanduspoliitika ja majandusorganisatsioonide büroo lauaülem Karl-Gerhard Lille.

USA presidendi- ja kongressivalimiste järel ei maksa üleöö oodata kardinaalseid nihkeid kaubandussuhetes Euroopa Liiduga. Muu hulgas ka seetõttu, et nii Ühendriikides, Euroopas kui mujal maailmas on aina enam kanda kinnitanud protektsionistlikud meeleolud. Nii Maailma Kaubandusorganisatsioon (WTO), Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon (OECD) kui ka Rahvusvaheline Valuutafond (IMF) on hiljaaegu hoiatanud selle negatiivse mõju eest maailmamajandusele.