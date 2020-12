Menukohta sulgeva Kristjan Peäske kiri: naeratus läbi jäätunud klaasi

Kristjan Peäske. Foto: Raul Mee

Tulenevalt valitsuse poliitikast on restoraniettevõtja Kristjan Peäske koos partneritega otsustanud oma Tallinnas Noblessneris asuva menuka söögikoha Lore bistroo jõululaupäevast sulgeda, lubades kevadel tagasi olla. Äripäeva arvamustoimetus avaldab autori loal tema sotsiaalmeedias tehtud pöördumise.

Meie kogukond on tugev, me hoiame kokku ja tuleme tagasi tugevana. Me oleme osa külalislahkuse kommuunist, seeläbi ei lahku me sapisena, soppa ei pritsi, aeg on aga öelda välja oluline.