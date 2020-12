Toivo Tomingas: viime eliitkooli kaugesse külla

Toivo Tomingas. Foto: Erakogu

Eestis tuleks uuesti käivitada interneti ja TV-vahendusel telekool, mis võimaldaks tasandada hariduslikke lõhesid, kirjutab Toivo Tomingas arvamuskonkursile Edukas Eesti saadetud artiklis.

Elan minagi kaasa pandeemiast põhjustatud raskustele ja segadustele koolihariduse jagamisel. Ikka ja jälle on kurtmisi, et õpetajate jagatav tarkus ei jõua õpilastele kohale. Ühtedel pole arvuteid, teistel püsivust, kolmandail on segajad jne. Hädas on kõik. Õpetaja ei saa õpetatud, õpilased õpitud.