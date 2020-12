Mihkel Nestor: milline paistab elu pärast koroonapandeemiat?

SEB majandusanalüütik Mihkel Nestor. Foto: Raul Mee

Uue aasta esimene kvartal ähvardab tulla meditsiinisüsteemi ja majanduse jaoks väga keeruline. Samas on Suurbritannia ja USA juba alustanud elanikkonna vaktsineerimisega ja õige pea juhtub see ka Eestis. See lubaks ka majandusel taas vabamalt hingata, kirjutab SEB majandusanalüütik Mihkel Nestor panga nädalakommentaaris.

Kuigi jõulud on kohe-kohe ukse ees, ei näi tavapärane ood rahule ja rõõmule sobilikuna. Koroonapandeemia teine laine, mis muu maailmaga võrreldes Eestisse küll hilinemisega jõudis, on nüüd püüdmas aina uusi tippe ja vähemalt haiglapersonalil on üldse raske mingisugustest jõulupühadest unistada. Et pikad pühad nakatumist veelgi tõstavad, siis saab uue aasta algus olema praegusest veel hullemgi.