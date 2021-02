Kristine Jarve: sotsiaalne ettevõte häiritud maailmas

Deloitte Eesti juht Kristine Jarve Foto: Meeli Küttim

Tänapäevases alatasa häiritud maailmas on organisatsioonidel aeg minna ellujäämishoiakult (survive mindset) üle edenemise mõtteviisile (thrive mindset). Selle nihke tegemine sõltub sellest, kas organisatsioon muutub inimlikuks ning läheneb igale küsimusele, probleemile ja otsusele eelkõige inimlikust aspektist, kirjutab Deloitte Eesti juht Kristine Jarve.

COVID-19 on sundinud organisatsioone kogu maailmas kehtestama uusi töö- ja tegutsemisviise. Me kõik pidime reageerima enneolematule kriisile, mille kiiresti muutuv olemus segas katseid tulevikku ette ennustada ja plaane teha. Keskkonnas, mis võib muutuda vaid hetkega, peavad muutuma ka eesmärkide saavutamise teed ja ajaraamid. Sellises situatsioonis on vaja teha põhimõtteline mõtteviisi üleminek lihtsalt ellujäämiselt arengu poole püüdlemisele.