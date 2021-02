Marianne Lõhmus: iga-aastane ummik maksuametis paljastab ka raharumalust

Marianne Lõhmus. Foto: Liis Treimann

Algas eestlaste traditsiooniline kevadtalvine spordivõistlus - võidujooks tuludeklaratsioonile. Olgu põhjuseks uudishimu või hoopis arusaamatu tulumaksusüsteem, erilisest rahatarkusest see paraku ei kõnele, kirjutab Äripäeva teemaveebi Raamatupidaja.ee ärijuht Marianne Lõhmus.

Traditsiooniliselt avas maksu- ja tolliamet tuludeklaratsioonide esitamise võimaluse lubatust päeva varem. Maksuameti sõnul on see tehnilise lahenduse ja võimekuse testimiseks ning kunagi nad sellekohast teavitust ei tee, küll aga on eestlased erakordselt järjekindlad ning ligi 24 tundi hiljem oli maksuameti koduleht endiselt suure ülekoormuse tõttu piiratud kasutusega.