Marko Raid: väärtustepõhine investeerimine kogub aina hoogu

Tallinna Sadama finantsjuht Marko Raid. Foto: Erakogu

Olenemata tegevusvaldkonnast on keskkonna, kliima ja jätkusuutlikkuse teemad hooga murdnud ennast ettevõtete juhtkondade iganädalaste koosolekute päevakordadesse. Börsil noteeritud ettevõtted tunnetavad eriti, kuidas roheteemad võtavad järjest suurema osa ka regulaarsetest investorkõnedele kuluvast ajast, kirjutab Tallinna Sadama finantsjuht Marko Raid.

Börsiettevõtete juhtimist on alati mõjutanud investorite ootused ettevõtte tegevuste ja strateegiliste suundade valikul. Tavaliselt on see tähendanud küsimusi ja seisukohtasid ettevõtte finantstulemuste, investeeringute ja arenguplaanide kohta. Samuti ka otsekoheseid päringuid juhatuse enda motivatsiooni kohta vajalikke ja plaanitavaid muutusi ellu viia.