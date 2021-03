Maa ründab! Eesti kosmoseteadlane näeb Marsil tuntavaid eeliseid

Selline võiks näha välja baas Marsil. Foto: NASA

Üha lähemale jõuab päev, mil inimjalg astub Marsile. Punase planeedi vallutamise eesmärgid on nii majanduslikud kui teaduslikud ja sellega on tuli takus, kirjutab Tartu Ülikooli Tartu observatooriumi kosmosetehnoloogia osakonna juhataja ja kosmosetehnoloogia kaasprofessor Mihkel Pajusalu Äripäeva essees.

Viimase kümne aasta jooksul on üha tõsisemalt räägitud inimeste viimisest Marsile. Tõenäoliselt on meediast kõige paremini silma jäänud Space Exploration Technologies Corporationi (SpaceX) plaanid, mis on seotud nende Starshipi kosmoselaevaga, mille prototüüpide suurejoonelisi plahvatusi on meedias viimasel ajal näha olnud.