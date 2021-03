Otsides kinnisvaramulli

Mihkel Nestor. Foto: Raul Mee

Kuuldustele vaatamata, ei meenuta praegune olukord kinnisvaraturul buumi kuidagi. Ent kas seis jääb samaks ka sügisel, küsib SEB majandusanalüütik Mihkel Nestor oma nädalakommentaaris

Kinnisvara on Eestis kuum teema olnud alati, ent viimastel nädalatel on see pälvinud avalikkuses tavapärasest veelgi enam tähelepanu. Arutelude põhifookus näib olevat küsimusel, kas käima on tõmmatud uus kinnisvarabuum. Et kas on siis?