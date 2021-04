TLT advokaadid: hoiame linnatranspordi aasta roheteo vinguvaba!

Kadri Härginen, Carri Ginter. Foto: Erakogu

Advokaat Kadri Härginen ning vandeadvokaat Carri Ginter, kes esindasid Tallinna Linnatranspordi Aktsiaseltsi (TLT) surugaasi hanke läbiviimisel ning hiljem kohtuvaidlustes, selgitavad, et bussides kasutatav surugaas on juba iseenesest rohelisem, ning meenutavad hanke-eelset turu-uuringut, mis näitas, et ükski ettevõte ei suudaks tarnida nõutud koguses biometaani.

Äripäev kajastas (08.04.2021 ja 09.04.2021), kuidas Tallinna Linnatranspordi Aktsiaseltsi (TLT) surugaasi hankega on linnarahvast sisuliselt petetud, sest gaasibussides „põleb algusest peale puhta biogaasi asemel hoopis fossiilne maagaas”. Eri osapooled kirjeldavad, kuidas tegelikud biogaasi tarned on seni (vähem kui aasta kehtinud hankelepingu täitmisel) olnud võrreldes maagaasitarnetega vähesed. Olles TLTd esindanud nii riigihanke läbiviimisel kui ka kõikides sellest tulenenud hankevaidlustes, osundame mõnele senises diskussioonis varju jäänud aspektile.