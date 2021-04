Kristina Judina: karm kontroll tapab loovuse

Kristina Judina. Foto: Erakogu

Usaldusväärsust luuakse ettevõttes avatud suhtluse, inimeste kaasamise ja vigade tunnistamise pinnalt. Juht sealjuures peab olema alati osa lahendusest, mitte probleemist, kirjutab Elisa teeninduse valdkonna juht Kristina Judina.

Juhtimine ei saa põhineda sellel, kes valjema häälega käsib, keelab või rohkem kontrollib. See peab toetuma üksteise usaldamisele. Minu kui juhi jaoks algabki kõik usaldusväärsusest. Muul viisil ei saa oma tööd hästi teha. Ilmselt on paljud kogenud, et jätkusuutlikult ja tulemuslikult töötada pole võimalik tiimis, kus õhk on nii paks, et seda võiks noaga lõigata. Või meeskonnas, kus inimesed ei julge oma arvamust avaldada ei teistele tiimikaaslastele ega ka juhile.