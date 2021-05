Imre Mürk: riigivõla talumatu kergus ehk vastus laenurahale on "jah"

Imre Mürk. Foto: Erakogu

Praegu lihtsalt on see aeg, mil tuleb Eesti majanduse pikaajalise konkurentsivõime huvides riigi kulutusi laenurahaga võimendada, kirjutab ASi Infortar arendusjuht Imre Mürk.

Eesti riigieelarve aastane tulu on tänavu ligi 11 miljardit eurot, võlga on riigil aga ca 3 miljardit. Pealegi, viimasel kolmel korral on riik laenu saanud negatiivse intressiga, mis tähendab, et laenu võtmist sisuliselt premeeritakse, samal ajal kui keskpanga rahapoliitika säästmist sisuliselt karistab.