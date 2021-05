Erje Mettas: ettevõtjad ei peaks raha hoiustamise eest peale maksma

Coop Panga ärikliendi igapäevapanganduse juht Erje Mettas Foto: Kristiina Männik

Keeruline ja muutusi täis aeg sunnib ettevõtetel eriti hoolikalt oma rahaasjadel pilku peal hoidma. Siiski leidub palju selliseid, kes jätavad kasutamata kõige lihtsama raha kasvatamise võimalused – tähtajalise hoiuse või arvelduskonto jäägilt makstava intressi, kirjutab Coop Panga ärikliendi igapäevapanganduse juht Erje Mettas.

Koroonapandeemia mõju on erinevates majandussektorites väga erinev – on ettevõtteid, kes näevad ajaloo kiireimat kasvu, ja sektoreid, mis püüavad raskusi trotsides ellu jääda. Samas nõustuvad kõik, et segased ajad vajavad likviidsuspuhvrit. Eesti Panga andmetel ulatus sularaha hulk Eesti äriettevõtete arvelduskontodel tänavu märtsi lõpu seisuga 9,2 miljardi euroni.