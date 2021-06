Tarmo Tanilas: G7 Londoni diil mõjutab tehnoloogiafirmade aktsiaid

London. Foto: Madli-Liis Parts

Londonis kogunenud G7 liikmesriikide rahandusministrite kokkulepe kehtestada rahvusvahelistele korporatsioonidele 15-protsendiline tulumaksumiinimum viitab suurriikide soovile võtta matti tehnoloogiafirmadelt, kirjutab Swedbanki investeeringute strateeg Tarmo Tanilas Äripäevale antud lühikommentaaris.

Olen sellest varem pisut ka Äripäeva raadios rääkinud, et kuna riikide eelarved on surve all ja võlakoormus üha kasvab, siis otsitakse pingsalt uusi tuluallikaid. Võetakse sealt, kust võtta on ehk ehk peamiselt suurtelt tehnoloogiafirmadelt, kellest paljud pole aastaid sisuliselt tulumaksu maksnud.