“Tere, teiega räägib Swedbank” – kuidas töötavad telefonipetturid?

Telefonipetturid on Eesti pankade venekeelsetelt klientidelt juba ligikaudu 300 000 eurot varastanud, kurjategijate usutavust suurendab see, et ohvri nimi, telefoninumber, isikukood ja isegi kasutajanumber on neil enne kõne tegemist teada.