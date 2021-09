Volikokku pürgijad näevad Tartu peamise probleemina kehva ühendust Tallinnaga

Arendaja: kinnisvara osteti kokku kinnisilmi

US Real Estate'i juhatuse liige Tarmo Pohlak rääkis hommikuprogrammis, et segane aeg ehituses ja kinnisvaras jätkub ka järgmisel aastal. Ta hindas, et on raske näha sel aastal kiirelt kallinenud ehituse odavnemist. Materjalide saadavusega on nagu vene ajal - osasid asju lihtsalt ei ole saada, selgitas ta.

