Anneli Aab: mida teeme, et välistalent siia ka jääks?

EASi Work in Estonia programmi juht Anneli Aab. Foto: Silver Gutmann

Välismaalt värvatud tippspetsialistid mitte ei võta ära kohalikke töökohti, vaid leevendavad ettevõtete arengut pärssivat tööjõupuudust. Ent kui inimene ei tunne end siin oodatuna, liigub ta päris kiiresti ära, kirjutab EASi Work in Estonia programmi juht Anneli Aab.

Eesti ettevõtjatel on oluliselt lihtsam võtta tööle Eesti inimesi. Välismaalt värbamine on vajalik siis, kui Eestist enam inimesi ei leia ning koolitamine võtab aega. Paraku on paljudes sektorites selline olukord juba mõnda aega käes.

