Taavi Sepp: hoidke piip ja prillid, hinnatõus tuleb!

Inflatsioonihirm surub Euroopa turge jälle alla

Euroopa aktsiaturud on täna langenud, sest investorid kardavad, et toorainete kiire hinnatõus mõjutab ettevõtete kasumeid negatiivselt. Lisaks on taas esile kerkinud Hiina kinnisvarafirma Evergrande probleemid, vahendab Reuters.