Liisa Puu: kuidas pääseda alapakkumuse miiniväljalt?

Üks vale lause või kalkulatsioon võib tekitada plahvatuse alapakkumuse miiniväljal ning purustada lootuse sõlmida hankeleping, mistõttu tasub olla ettevaatlik, kirjutab advokaadibüroo COBALT jurist Liisa Puu.

Kui 2020. aasta lõpus tuli riigikohtust lahend , mis lubas lõpuks ometi teha riigihangetes alla omahinna pakkumusi, võis jääda mulje, et mured alapakkumuste teemal on suuremas osas murtud. Ütles kohus ju ometi selgelt, et igasugune alla omahinna pakkumine pole põhjendamatult madala maksumusega, ning ristsubsideerimine, mis alapakkumuse esitamisega käib tihti käsikäes, pole üldjuhul seaduse järgi keelatud.