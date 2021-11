Kuidas kaasata raha, kui oled alustav ettevõte

Mida teha, kui oled alustav ettevõte ja soovid raha kaasata, arutleti sel korral Äripäeva raadiosaates "Soraineni sagedus" kahel korral üliedukalt alternatiivturul First North raha kaasanud Saunumi näitel. Enne Saunumi aktsiate esmast avalikku pakkumist oli First Northi turul üks Eesti ettevõtja. Nüüdseks on neid juba kuus ning huvi aina kasvab.

Mida teha, kui oled alustav ettevõte ja soovid raha kaasata, arutleti sel korral Äripäeva raadiosaates "Soraineni sagedus" kahel korral üliedukalt alternatiivturul First North raha kaasanud Saunumi näitel. Enne Saunumi aktsiate esmast avalikku pakkumist oli First Northi turul üks Eesti ettevõtja. Nüüdseks on neid juba kuus ning huvi aina kasvab.