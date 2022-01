Marek Jürgenson: särtsuga vaesusesse – elektrijama lõpeb, kui vaid tahtmist on

Marek Jürgenson. Foto: Erakogu

Riigikogu peab leidma lahenduse elektrikriisi lõpetamiseks ning reastama sammud selle kordumise vältimiseks, kirjutab riigikogu liige Marek Jürgenson (Keskerakond).

President Alar Karis ja mitme opositsioonierakonna esindajad on avaldanud arvamust, et elektriarvete kompensatsioonisüsteem on bürokraatlik ja kulukas. Tuleb tunnistada, et väites on omajagu õigust, kuid asi ei seisa selles, kui nutikalt suudame vähekindlustatud inimestele toetusi maksta, vaid faktis, et elekter on muutunud üle mõistuse kalliks.

