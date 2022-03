Peeter Koppel: kes kardab stagflatsiooni? Juhtub hullematki

Peeter Koppel. Foto: Raul Mee

Stagflatsioon tuleb ja saab olema ebameeldiv, kuid eksisteerivad eeldused, et majanduse selline seisund jääb ka Euroopas ajutiseks, kirjutab SEB privaatpanganduse strateeg Peeter Koppel.

Teate, milline olukord on majanduses kole? Selline, kus samaaegselt kasvavad hinnad ja tööpuudus – ja lisaks sellele pole veel majanduskasvu ka. Sellisele „kõik on korraga vähemalt kaks kvartalit järjest halvasti“-olukorrale on pandud nimeks stagflatsioon – sõnadest stagnatsioon ja inflatsioon.

