Mait Raava: tõhus juhtimisvahend, lühendiga TTK

Pro Konsultatsioonide juht Mait Raava Foto: Liis Treimann

Tasakaalus tulemuskaardist (TTK) on saanud juhtidele väga hea abivahend finantsmüoopiast vabanemiseks ja strateegiast suure pildi nägemiseks. TTK suurim väärtus on strateegiast hästi arusaadava tervikpildi loomine, mis võimaldab ettevõttes tuua kõik „ühele lehele“, kirjutab juhtimiskonsultant Mait Raava.

Iga ettevõtte jaoks on põhiküsimuseks, milliseid otsuseid tuleb täna teha selleks, et ettevõte tegutseks edukalt nii lähemas kui kaugemas tulevikus. Selleks peavad juhid nägema ettevõtte strateegiat suure pildina ning mõistma, kuidas ettevõtte finantsnäitajad sõltuvad klientide rahulolust, kuidas see sõltub äriprotsessidest ja see omakorda organisatsiooni õppimisest.

