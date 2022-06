Tõnu Mertsina: tarneahelaid ootavad ees suured muutused

Ettevõtted muudavad oma tootmise asukohti – kas siis viies neid poliitiliselt sobivamatesse ja turvalisematesse riikidesse või lõpptarbijatele lähemale. Ent tarneahelate ümberkujunemine toimub aeglaselt ja selle mõju hakkab avalduma veelgi aeglasemalt, kirjutab Swedbanki peaökonomist Tõnu Mertsina.

Ülemaailmastumise eesmärgiks on olnud tootmise efektiivsuse kasvatamine. Ettevõtted on suunanud oma tootmise sinna, kus kulud on väiksemad ja tulu investeeringutest suurem. Tootmise automatiseerimine on vähendanud aga töötlevas tööstuses tööjõuintensiivsust ning koos sellega on vähenenud ka konkurentsieelis madalate tööjõukuludega riikide, kuhu tootmist on paigutatud.

