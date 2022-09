Indrek Nuume: valimiskampaania märksõnaks saab kardetavasti "toetus"

Indrek Nuume. Foto: Raul Mee

Energeetikast tundub saavat nende valimiste üks lemmikteemasid, kuid poliitikute fookus saab ilmselt olema sõnal „toetus“, mitte niivõrd tootmisvõimsuse kasvuks vajalike takistuste eemaldamine, kirjutab LHV ettevõtete panganduse juht Indrek Nuume vastuses Äripäeva arvamusliidrite küsitlusele.

90 protsenti pankade antud laenudest on seotud kuue kuu euriboriga. Ennustatakse, et selle tase jõuab märtsi lõpuks 2 protsendini, kus ta ilmselt stabiliseerub. See on piir, millest kõrgemale kasvamine hakkab juba laenajatele arvestatavat negatiivset mõju avaldama ning võib tuua kaasa maksejõuetuste olulise kasvu.

Energiahindade suurim määramatus on seotud elektrituruga. Erinevalt väärtpaberiturust on elektriturg üksnes nime poolest turg. Elektri hind tundub sisaldavat endas olulist spekulatiivsuse komponenti. Selles osas ootaks NordPooli omanikult Euronextilt muudatusi, et elektrihinna kujunemine oleks läbipaistvam.

Naaberriikides käib kiire "relvastumine" elektritootmise võimsuse suurendamiseks. Siin ootaks ka meie riigilt kiiremat edasiliikumist läbi energiatootmiseks vajaliku infrastruktuuri edendamise ning bürokraatlike tõkete eemaldamise uute tootmisvõimsuste turule toomiseks. Energeetikast tundub saavat nende valimiste üks lemmikteemasid, kuid poliitikute fookus saab ilmselt olema sõnal „toetus“, mitte niivõrd tootmisvõimsuste kasvuks vajalike takistuste eemaldamine. Selle tõttu siin kiiret lahendust ei paista.

Sisu on kättesaadav ainult tellijale. logi sisse! undefined Telli Äripäev