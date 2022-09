Gert Jostov: kapitalism elab kõik üle, helgemad arengud juba paistavad

Gert Jostov esinemas Äripäeva kinnisvarakonverentsil 2019. Foto: Raul Mee

Kõrgest inflatsioonimäärast hoolimata ei ole Eesti majandusel põhjust liigseks muretsemiseks. Kui inflatsioon on kõrge, sunnib see ettevõtjaid tegutsema ja majandus kasvab, kirjutab Technopolis Ülemiste juhatuse esimees Gert Jostov.

Asjaolu, et Eesti on kõrgeima inflatsioonimääraga riik Euroopas (augustis juba ligi 25%), ei näita palju makromajanduse ega ka Eesti pikaajalisema perspektiivi kohta. Need, kelle statistikafailid piirduvad viimase 20 aastaga, võivad rääkida enneolematust trendist, kuid vaadeldes olukorda maailma majanduses viimase 50 aasta jooksul ehk alates kullastandardil põhineva Bretton Woodsi süsteemi lõppemisest, võib ettevõtja rahulikuks jääda.

Sisu on kättesaadav ainult tellijale. logi sisse! undefined Telli Äripäev