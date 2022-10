Toomas Tamsar: ettevõtjad peavad rääkima ja riik peab neid kuulama

Tippjuht ja endine tööandjate keskliidu juhataja Toomas Tamsar. Foto: Andras Kralla

Tööandjate keskliit on muutunud kritiseerijast kaasamõtlejaks, kes ei keskendu mitte sellele, mida riik valesti teeb, vaid pakub välja, mida oleks õige teha. Ettevõtjad ja nende huvid on vaid üks osa ühiskonnast, kuid neid väljendamata ja kuulamata pole võimalik teha poliitiliselt mõistlikke ja tasakaalustatud otsuseid, kirjutab varasem tööandjate keskliidu juht Toomas Tamsar.

Majanduse küsimus ühiskonna jaoks pole see, kui palju mõni ettevõte kasumit teenib, vaid see, kui palju on riigil raha näiteks õpetajatele ja politseinikele palkade maksmiseks ning tervishoidu panustamiseks. Kuna väärtust luuakse ettevõtluses, peavad ettevõtjad olulistes küsimustes kaasa rääkima ja riik peab neid kuulama.

