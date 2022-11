Peep Peterson: Arto Aasal on ühes asjas õigus

Peep Peterson. Foto: Silver Raidla

Julgeoleku kõrval on inimesed mures majandusliku hakkamasaamise pärast ja murel on paha komme ennast majanduses taastoota. Miinimumpalga kiirem tõus on Eesti eduloo jätkusuutlikkuse küsimus, leiab tervise- ja tööminister Peep Peterson (SDE) vastuartiklis tööndjate juhile.

Palju rohkem kui meid ähvardava sõja pärast on inimesed mures, kuidas argipäeva kuludega toime tulla (sotsiaaldemokraatide tellitud uuringu järgi on kümnest inimesest kuus mures oma igapäevakulude järsu tõusu pärast, samas kui näiteks sõja mõjude pärast on mures kümnest üks). Sõjaohu tõrjumise taustal tuleb meil kindlustada ka kohalikud inimesed kodukaotuse või vaesusesse langemise vastu.

