Raadiohommikus: kaitsetööstust ähvardab risk Hiinast, põllumees katastroofilisest sajust

Kell 9 algavate uudiste järel suuname pilgu põllumajandusse. Küsime Kadarbiku Köögivilja ühelt omanikult ja juhilt Veiko Pakilt, kui suure mõju jättis eelmise aasta katastroofiline sadu ning kuidas ilmataadi tegemised on võimaldanud tegutseda sel aastal.

Hommikuprogrammi veavad Ken Rohelaan ja Stiine Reintam.

Saatepäev jätkub kolme saatega:

12.00 - 13.00 “Infopankur”

Infopankuri stuudios on seekord Luminori peaökonomist Lenno Uusküla ja Infopanga andmeanalüütik Meelika Lukner, teemaks on prognoosimine. Saatejuht on Sigrid Kõiv.

13.00 - 14.00 “Logistikauudised eetris”

Saate fookuses on autod ja autoturul toimuv. Ajendi vestluseks annab eelmisel nädalal ilmunud Infopanga sõidukimüüjate aastaraport. Küsime Honda Baltimaade ja Soome importööri Tõnu Vahteli käest, mis saab Eesti autoturust siinsete maksupoliitiliste tõmbetuulte taustal ja kas autotootjad suudavad täita Euroopa rangeid keskkonnareegleid. Lisaks räägime, kas akutehnoloogia on jätkusuutlik. Saatejuht on logistikauudised.ee juht Tõnu Tramm.

15.00 - 16.00 “Äripäeva raamatuklubi”