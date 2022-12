Kaspar Oja: majanduse taastumiseks tuleks Euroopas ühtlustada ettevõtete aitamise reegleid

Eesti Panga ökonomist Kaspar Oja. Foto: Liis Treimann

Majanduse nigelam seis tähendab ettevõtete jaoks paratamatult teatavat kohandumist. Kasu oleks riikide ühtlustatud toetusreeglitest Euroopas, mis ei moonutaks konkurentsi ega tekitaks nõiaringi täiendava eelarvestiimuli tekitatud hinnatõusu näol, kirjutab Eesti Panga ökonomist Kaspar Oja keskpanga blogis avaldatud artiklis.

Suuremas osas prognoosidest, sh ka Eesti Panga omas, arvatakse, et majandus kasvab 2023. aastal Euroopas üsna kiduralt või on isegi languses. See mõjutab suuresti ka Eesti tööstuse käekäiku, kuna me ekspordime Euroopa turgudele. Ei ole enam uudis, et üheks kehva kasvu põhjuseks on kõrged energia hinnad, mis vähendavad tarbijate ostujõudu.

Sisu on kättesaadav ainult tellijale. logi sisse! undefined Telli Äripäev