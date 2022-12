Artikkel

Valeria Kiisk: kas ettevõtete odavmüügi aeg on käes?

Valeria Kiisk. Foto: Arno Mikkor

Praegune teadmatuse aeg pole ehk parim ettevõtte müügiks, ent õigeid sihte seades on kõik võimalik, ka kohalik kapital on varasemast enam väge täis, kirjutab Redgate Capitali partner Valeria Kiisk.

Sagenenud on uudised koondamistest, saneerimisest, pankrotistumisest. Meie pikaajaline referentsriik – Rootsi – kannatab aastate suurima pankrotilaine all. Kas ettevõtjate seas valitseb paanika ning oodata on, et viimase päästeteena hakatakse pika tööna ülesehitatud ettevõtteid kiiresti ja odavalt müüma?

Ideaalne aeg oma äri müügiks on siis, kui suurem osa kasvust on juba saavutatud, ent valdkonna ja majanduse seis lubavad edasist arengut. Hetkel aga on peamine märksõna majanduses hoopiski teadmatus – me ei tea, kui pikalt kestab inflatsiooniline keskkond, kui suureks kasvavad intressimäärad ja kuidas see kõik mõjutab ärisid.

See pole ehk ideaalne aeg ettevõtte müügiks, kuid ka täna on tehingu tegemine igati võimalik. Seades õiged eesmärgid ning teades turul valitsevaid trende, on see võimalik – ja ka headel tingimustel.

