Mervet Kägu, Karina-Anette Kiristaja: mõjuinvesteerimine – tee head, kuid lõika sellest ka rahalist kasu

Advokaadibüroo Cobalt ESG ja jätkusuutlikkuse valdkonna juht Mervet Kägu (vasakul) ja Cobalti jurist Karina-Anette Kiristaja. Foto: Erakogu

Mõjuinvesteerimine ei ole pelgalt maailmaparandamine ja puude kallistamine, kirjutavad advokaadibüroo Cobalt ESG ja jätkusuutlikkuse valdkonna juht Mervet Kägu ja sama büroo jurist Karina-Anette Kiristaja.

Idee, et investeeringul võiks olla positiivne ühiskondlik mõju, ei ole uus. Eetiline või väärtuspõhine investeerimine on eksisteerinud sajandeid ning ajalooliselt on selle ajend olnud eelkõige religioon.

