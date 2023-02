Schenker Baltikumi juht: logistikasektoris on keerulised ajad alles ees

Schenker Baltikumi peadirektor Janek Saareoks Foto: Raul Mee

Tavapärane konkurents ja turureeglid ei pääse logistikas esile, sest ärikeskkonda suunatakse regulatiivselt väga jõuliselt, kirjutab Schenker Baltikumi peadirektor Janek Saareoks värskes Äripäeva Infopanga logistikasektori konkurentsiraportis ilmunud kommentaaris.

Logistikasektor on viimasel kolmel aastal olnud pigem ikka sellel poolel, kus on läinud hästi. Globaalses vaates – ja tundub, et ka Eestis – on logistikasektor teeninud rekordkasumeid. See aga ei tähenda, et elu on olnud lihtne, ja keerulisemad ajad on sektoris alles tulemas.

Probleeme ja väljakutseid on erinevaid. Globaalne geopoliitika on põhjalikult muutunud ja geopoliitiline olukord muutunud ka Eesti jaoks negatiivsemaks. Riigid on rakendanud usinasti siseturu kaitsemeetmeid. Autojuhtidest on tohutu puudus, konkurents veoturul ebaõiglane ning kogu pilti hakkab jõuliselt ringi kujundama ka rohepoliitika. Oluline on ka valitsejate nägemus, mis ilmselgelt ei soosi logistikasektori arengut.

Geopoliitilistes ja rohelistes tõmbetuultes ei pääse tavapärased turureeglid ja konkurents esile, sest ärikeskkonda mõjutatakse ja suunatakse regulatiivselt väga jõuliselt.