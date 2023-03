Urmas Sõõrumaa: uuel valitsusel peab olema üks selge siht, räägin miljardist eurost

Urmas Sõõrumaa. Foto: Andras Kralla

Kordan oma vana mantrat – riigi ainus eesmärk on, et tema kodanikud on terved ja õnnelikud, kirjutab ettevõtja Urmas Sõõrumaa vastuses Äripäeva arvamusliidrite küsitlusele.

Kolmandik Eesti inimesi võtab püsivalt vererõhu alandamise tablette, põhjuseks ülesöömine ja vähene liikumine. Ligikaudu 50% koolis käivatest lastest on vaimsete häiretega, mida põhjustavad vähene liikumine ja elutervete käitumisharjumuste puudumine.