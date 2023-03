Artikkel

Sirje Potisepp: peaminister, tubli! Aga julgeolek on laiem mõiste

Toiduliidu juht Sirje Potisepp. Foto: Raul Mee

Kõige rohkem ootan uuelt valitsuselt pikaajaliste eesmärkidega strateegilist tööstuspoliitika kujundamist, kirjutab toiduliidu juht Sirje Potisepp vastuses Äripäeva arvamusliidrite küsitlusele.

Praegustel aegadel on kõige olulisem teema julgeolek – see kajastus ka poliitikute valimiskampaaniates. Aga see ei tähenda üksnes kaitsekulude kasvatamist ja tugevat välispoliitikat, mille osas on meie peaminister muidugi juba teinud meeletu ja tubli töö.