Hugo Aleksander Tammepuu: kriisikindel parkla tabab kaks kärbest ühe hoobiga

Hugo Aleksander Tammepuu. Foto: Erakogu

Mis oleks, kui ehitaks Tallinna vanalinna alla suure maa-aluse parkla, mis vabastaks ajaloolise linnasüdame täielikult autoliiklusest ja oleks ühtaegu varjend, pakub õpilane Hugo Aleksander Tammepuu arvamuskonkursile Edukas Eesti saadetud artiklis.

Viimasel ajal on palju räägitud Eesti riigi julgeoleku suurendamisest. Pahatihti mõeldakse selle all vaid uusi suurtükke ja soomukeid. Minu hinnangul on samavõrd tähtis elanikkonna turvatunne, sest edukas riigis peaks rahvas tundma ennast kindlalt nii kriisiajal kui väljaspool kriisi. Mina pakun välja idee, mis mitmekordistaks Tallinna elanike turvalisuse, lahendades ka mitu muud probleemi.