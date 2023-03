Tiia Vissak: vabaneme Eesti (majandus)edule ohtlikust keskpärasuse lõksust

Moodne kool saab keskpärasuse vohamise vastu palju ära teha. Pildil Peetri kool. Foto: Meeli Küttim

Peame maast-madalast toetama originaalsete ideedega inimesi, et ettevõtted ja organisatsioonid ei manduks ja keerulises olukorras vee peale jääks, kirjutab Tartu Ülikooli rahvusvahelise ettevõtluse kaasprofessor Tiia Vissak arvamuskonkursile Edukas Eesti saadetud artiklis.

Väga paljude näitajate kohta (näiteks inimese pikkus, ettevõtte kasumlikkus) võib väita, et nende puhul kehtib normaaljaotus: kõige rohkem on keskmisi, samas oluliselt vähem on väga madalaid ja väga kõrgeid väärtusi. Seega võib näiteks nii mõnestki organisatsioonist leida palju hindele 3+/4- (C/D) töötajaid, samas kui 5+ (A) ja 1/2 (F) töötajaid on palju vähem. Viimaste puudumine on muidugi hea, samas tippude puudumine – eriti kui neid pole ka juhtkonna hulgas – võib tulemuslikkusele vägagi negatiivselt mõjuda.