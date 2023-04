Disainmõtlemise entusiast: kärbete asemel tuleb mõelda riigi koristamisele

Pessimistlik mõtteviis tuleks vahetada optimistlikuma vastu: kui on vaja kärpida, siis teha seda positiivsel, edasiviival moel, kirjutab turunduse ja kommunikatsiooni ekspert, teenusdisaini ja juhtimise magistrant Heili Klandorf-Järvsoo.

Peeter Koppel küsis hiljuti Äripäevale antud intervjuus , millal on pessimistidest õieti kasu olnud. Tõesti, millal on pessimist teinud muud kui takistanud optimistil edasi pürgida, tõestada, et töötavad lahendused on olemas? Verivärske valitsus, kas oled optimist või pessimist? Kui optimist, siis on meil nii mõndagi ühist, kuid sõnadest üksi on vähe.