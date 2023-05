Sigrid Harjo: roheline laine loksutab kõiki, aga riik tuleb appi

Kuidas teha rohepööre, mis meid vaeseks ei tee?

See on päriselt suur reform, ütleb riigikontrolör Janar Holm saates "Tööandjate tund" rohepöördega kaasnevate muutuste suurust kirjeldades. See puudutab riigi juhtimist, ettevõtteid, kohalikke omavalitsusi ja igat elanikku. Sellest on võitjaid ja kaotajaid.