Ivo Suursoo: trepp, mis viib innovatsiooninirvaanasse

Kultuuriministeeriumi tunnustuse pälvinud raadiolugu: põgenike lood aasta pärast Talibani tulekut

Pärast Afganistani langemist Talibani kätte on riik nii raskes humanitaarkriisis, et rahvusvahelise päästekomitee andmetel võib see nõuda rohkemate elu, kui nõudis 20 aastat kestnud sõda. Talibani hirmuvalitsuse eest põgenesid Afganistanist miljonid inimesed. 16 neist jõudis Eestisse.

