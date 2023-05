Rain Epler: liigsete maksude ja koormiste asemel jätame raha inimeste kätte

Rain Epler Paide arvamusfestivalil. Foto: Vikipeedia

Kuigi ma ei nõustu kliimadividendide ideega, väärib Eduka Eesti konkursi võitja tunnustust rohepöördega seotud probleemide mõtestamise eest, kirjutab endine keskkonnaminister ja riigikogu liige Rain Epler (EKRE).

Mul on hea meel, et leidub tegusaid inimesi, kes mõistavad, et rohepöörde näol on tegu majanduse olulise ümberstruktureerimise ning varanduslikku lõhet kasvatava ettevõtmisega ning selle lõhe liialt suureks kasvamist on ühiskonna sidususe ja stabiilsuse säilitamiseks vaja vältida. Väljapakutud lahendusega ma siiski ei nõustu.