Tatjana Vakulenko: jätkusuutlikud ettevõtted tõmbavad töötajaid ligi

"KPMG poolt Suurbritannias läbi viidud uuringu kohaselt ootab 46% töötajatest, et nende tööandja peab tähtsaks jätkusuutlikku tegevust, ning 20% on tagasi lükanud tööpakkumise, kui tööandja vaade ESG-le ei olnud kooskõlas nende väärtustega," kirjutab SEB jätkusuutlikku panganduse juht Tatjana Vakulenko. Foto: Erakogu

Jätkusuutlik ettevõtlus annab konkurentsieelise ja selle tähtsus ajas aina suureneb, kirjutab SEB jätkusuutlikku panganduse juht Tatjana Vakulenko.

Selleks, et koostada oma ettevõtte jätkusuutlikkuse tulemuslikkuse kohta kvaliteetne aruanne, on oluline mõista ja koguda keskkonna-, sotsiaal- ning juhtimisaspektidega (ESG) seotud andmeid. Ligikaudu 11 000 Euroopa Liidus tegutsevat ettevõtet koostavad juba täna nn mittefinantsaruandeid. Nendeks on börsifirmad ja ettevõtted, mis annavad tööd rohkem kui 500 inimesele ning vastavad ka ühele kahest kriteeriumist: kas ettevõtte koguvarad ületavad 20 miljonit eurot või käive ületab 40 miljonit eurot.