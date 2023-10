Jürgen Erm: me peame rääkima küberrünnakutest – valehäbita

Igast küberrünaku instidendist tuleks küberkiirabile ehk CERTile teatada

CERT on nagu küberruumi kiirabi, sealsed spetsialistid seiravad küberruumi ööpäevaringselt. Et kahtlane tegevus saaks kinni pandud ja ettevõtja ning eraisik vajalikku abi, on oluline kõikidest intsidentidest märku anda, rääkis saates riigi infosüsteemi ameti küberturvalisuse keskuse analüütik Kaisa Vooremäe.