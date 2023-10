Juristid: päästa end hiilivast erisoodustusmaksust

Kui äriühingus on töötajatele antud laene, siis tuleks laenutingimused kohe üle vaadata. Foto: Liis Treimann

Olgem tähelepanelikud, töötajatele ja juhatuse liikmetele antud laene võidakse maksustama hakata, kirjutavad advokaat Karel Romet Pedajas ja jurist Linell Raud advokaadibüroost Walless.

Ajal, mil Euroopa Keskpanga (EKP) kehtestatavad baasintressimäärad püsisid pikka aega nulli lähedal, ei olnud põhjust analüüsida nende mõju maksudele. Nüüd, kui need on järsult tõusnud, mõjutab see lisaks üldisele majandusele ka paljude äriühingute maksukohustust.