Eesti parim arvamuslugu. Suurperede missivõistlus

Parima arvamusloo tiitli võitis Lääne-Virumaa uudiste ajakirjanik Rahel Lepp. Foto: Liis Treimann

Kui ma nägin üleskutset, et aasta suurpere tiitlile kandideerimiseks ei pea olema silmapaistvate saavutustega superpere, otsustasin proovida. Mul on viis last vanuses 24 kuni 7.

Lugedes korraldaja julgustavat sõnumit, et „tähtis on mõista, et Eesti Lasterikaste Perede Liit ei oota kandideerivatelt peredelt üliomadusi, sest tegemist ei ole sugugi perede paremusjärjestuse ega üksteise üle trumpamisega. Suurtest saavutustest tähtsam on hoopis suur süda, mis võib väljenduda ükskõik milles,“ tundsin endas teatavat erutust. Äkki mul õnnestub lüüa mõra mõtteviisi, et ainult tublid pered on tunnustust väärt? Tublisse peresse kuuluvad loomulikult tublid ema ja isa ja nende ühised tublid lapsed.