Kaja Kallas ei kandideeri Euroopa liberaalide esinäona

Kui meedias on palju spekuleeritud, et peaminister Kaja Kallas võiks võtta vastu Euroopa liberaalide pakkumise olla eurovalimistel nende esikandidaat, siis täna teatas Kallas, et seda ta ei tee.

