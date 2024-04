Egert Killing: gaasi hind madal, kriis läbi? Ei, oleme poolel teel!

Filter Grupi tegevjuht Egert Killing. Foto: Erakogu

Järsu hinnatõusuga gaasikriisis sai varustuskindlus justkui lahendatud, kuid energiatõhusus ja keskkonnaeesmärgid jäid tagaplaanile, kirjutab Filter Grupi tegevjuht Egert Killing.

Alles see oli, kui oli meil hirmus paanika, kui gaasi hind taevasse kerkis ning kõiki arutult ringi jooksma pani. Kõik said aru, et probleemi ühe juurpõhjusega polnud tegeletud – energiatõhusus. Milleks, kui primaarenergia hind selleks ei motiveerinud.