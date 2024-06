Indrek Moorats: kaitsevaldkond näitab meile ette, kuidas mõelda ja tegutseda

Artikli autor Indrek Moorats (vasakult esimene) Tapa sõjaväelinnakus tanki uudistamas. Foto: Andras Kralla

Kurtmine meid ei aita. Me saame nõrkustest üle, kui teeme neist oma tugevused ja eeskuju on meil selleks täiesti olemas, kirjutab Oma Ehitaja juhatuse esimees Indrek Moorats Äripäeva essees.

Kui tihti me igapäevaselt mõtleme sellele, kuidas me isikutena mõjutame või saame mõjutada üldist julgeolekupilti? Ja kas ettevõtjad ja tippjuhid tajuvad seda vastutust ning võimalust? Või millised on meie strateegilised eelised, millele tähelepanu tuleks pöörata?

Märtsi keskpaigas oli mul privileeg osaleda Tapal ettevõtjatele ja tippjuhtidele mõeldud riigikaitsekursusel. Äärmiselt tänuväärne ettevõtmine, mille olulisust endale enne selle läbimist kindlasti alahindasin. Arvestades, et läksin sinna juba eelnevalt kõrgete ootustega, on see märkimisväärne saavutus ja tunnustan korraldajaid selle eest kõrgelt.

Ja mitte ilmtingimata selle eest, et oleksin kursuse käigus omandanud sõjandusest laiapõhjalisi teadmisi, vaid selle eest, millist meelsust kandsid kõik meile korraldatud kohtumised ja ettekanded ning millise suhtumise muutuse mõtted sealt kaasa sain.

Kogu Eesti era- ja avalik sektor on viimasel paaril aastal pidanud üsna märkimisväärselt kohanema kiirelt muutuvate oludega. Riigile, kes on juba hakanud saavutama teatavat küpsust ja oli harjunud suhteliselt ennustatava stabiilsusega, on arusaadavalt uue geopoliitilise ja majandusliku olukorraga kohanemise väljakutsed keerukad. Kindlasti meil on keerulisem võrreldes paari aasta taguse olukorraga ja me kõik oleme seda endale ka teadvustanud.

Sellegipoolest on veidi kahju kuulda-lugeda pidevaid negatiivseid arvamusavaldusi selle kohta, et meil on lood halvasti ja pole välistatud, et on veel mõnda aega halb. Selle taustal suutis riigikaitsekursus mõjuda kui sõõm värsket õhku. Ei, keegi ei peitnud pead liiva alla ega petnud ennast võltsettekujutelmadega – anti endale selgelt aru, et meil on keeruline naaber ja sellega peab tegelema. Ja tegeletaksegi.

Ja nagu välja tuli, siis paremini kui kunagi varem. Seda räägiti meile, juhtidele, veenva enesekindlusega ja meile mõistetavas keeles. Keerulistest küsimustest ja väljakutsetest räägiti positiivses ning kindlasti lahendatavas võtmes. Leian, et sama mõtteviisiga ja enesekindlusega peaksid ka ettevõtjad ja tippjuhid oma tegevusi planeerima.