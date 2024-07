Tagasi 30.07.24, 13:29 Toidupoeketi juht: vana hea kogukonnapood naaseb uuel moel Jaekaubandust suunab tarbija ootus, et jalutuskäigu kaugusel oleks väike vanamoeline oma kandi pood, kus oleks samas uuenduslik kiire ja mugav ostukeskkond, kirjutab Rimi Eesti tegevjuht Kristel Mets.

Rimi Eesti tegevjuht Kristel Mets. Foto: Erakogu

Eesti paikneb kultuuride ristmikul ja nii on see ka jaekaubanduse trendidega. Ühelt poolt oleme võrdlemisi suure kaubanduspinnaga inimese kohta Põhjala riikide seas. Teisalt kuulume mitmes mõttes Ida-Euroopasse: nii tehnoloogilise innovatsiooni laia leviku, kui ka selle poolest, et pärast koroonapandeemiat on jõulist comeback’i tegemas kogukonnapood, mille käive on kasvamas nii Eestis kui mitmes teises siitkandi riigis.

