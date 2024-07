Tagasi 16.07.24, 12:49 Vargustega hädas leedukad tulid välja poekeelu ettepanekuga Leedu suured toidupoed otsivad viise, kuidas võidelda varastega, kes on muutnud järjest nutikamaks ja jultunumaks.

Lihalett.

Foto: Raul Mee

Kaupmeeste esindaja ütles Leedu rahvusringhäälingule, et kahe aastaga on poevarguste hulk kahekordistunud, eriti just supermarketites, ja kahjud ulatuvad miljonitesse eurodesse.

